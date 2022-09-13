İzmir’in Çiğli ilçesinde, servis minibüsü ile yolcu minibüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde, servis minibüsü ile yolcu minibüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında Çiğli ilçesi bağlı Egekent otobüs son durakları yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Y. idaresindeki 35 M 8536 plakalı yolcu minibüsü yolcu indirdiği sırada Mustafa K. idaresindeki 45 DK 304 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. O sırada yolcu minibüsünden inen Bülent Ünal, servis minibüsünün altında kalarak sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, 110 AKS ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde servis minibüsünün altında kalan Bülent Ünal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

6 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince bölgede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.