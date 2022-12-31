İzmir’de, yılbaşı öncesi düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda, 235 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de, yılbaşı öncesi düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda, 235 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşına saatler kala sahte ve kaçak alkole karşı operasyonlarını hızlandırdı. Ekipler bu çerçevede, Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi’nde Z.D. ve B.D. isimli şüphelilerin sahte içki ürettikleri, bu içkileri yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerinin bilgisini aldı. Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların adreslerinde ve araçlarında aramalar yaptı. Operasyonda, 135 şişe bandrolsüz ve kaçak viski, 100 litre şişelenmeye hazır vaziyette sahte alkol olmak üzere toplamda 235 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Şüpheliler Z.D ve B.D hakkında adli işlem başlatıldı.