İzmir’de yılbaşı öncesi sahte alkol ölümlerini engellemeye yönelik Emniyet’in düzenlediği 41 ayrı operasyonda 36 bin 201 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 50 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yılbaşı öncesi merdiven altı tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve satışa sunulan sahte alkollerle ilgili çalışma yürüttü. Tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olabilen sahte içki ve etil alkol kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda; 36 bin 201 litre sahte/taklit etil alkol, 694 şişe/litre sahte içki, 860 adet boş içki şişesi, 15 bin 779 adet sahte/taklit etiket, 12 bin 810 adet kapak, 3 bin 600 adet sahte/taklit bandrol, 26 adet 1 tonluk boş plastik tank, 10 adet farklı boy ve ebatlarda plastik tank, 8 litre içki aroması, 6 adet aktarım motoru, 2 adet soğutucu cihaz, 5 adet alkol damıtma kazanı, 2 adet etil alkol doldurma makinesi ve 2 adet folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

41 operasyonda 50 kişiye işlem

Ekipler tarafından yılbaşı öncesi sahte içki ve etil alkol kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda 41 operasyon gerçekleştirilirken, 50 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. İşlem yapılan 4 şüpheli şahıs tutuklanırken, 3 şahsa ise mahkemece adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu çalışmalar sonucunda devletin yaklaşık 26 milyon TL vergi kaybına uğramasının önüne geçildi.