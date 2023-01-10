İzmir’in Konak ilçesinde yıkım işlemi devam eden eski İl Emniyet Müdürlüğü binasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler enkazda canlı olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.

İzmir’in Konak ilçesinde yıkım işlemi devam eden eski İl Emniyet Müdürlüğü binasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler enkazda canlı olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, 20.15 sıralarında Konak ilçesinde bulunan eski İl Emniyet Müdürlüğü binasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çökme meydana geldi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, 110 AKS, AFAD ve eğitimli köpekler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 110 AKS, AFAD ve eğitimli köpeklerin yardımıyla enkaz altında kalan herhangi bir kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.