İzmir’de yeni yılın ilk bebeği saat 00.01’de dünyaya geldi. Bebeğe, ’Aras Bulut’ ismi verildi.

İzmir’de yeni yılın ilk bebeği saat 00.01’de dünyaya geldi. Bebeğe, ’Aras Bulut’ ismi verildi.

İzmir’de yeni yılık ilk bebeği Aras Bulut oldu. Zeliha (34) ve kentte bir kurumda ulaştırma görevlisi olarak çalışan Süleyman Karaca (43) çiftinin ikinci çocukları Aras Bulut, saat 00.01 itibariyle Medicana International İzmir Hastanesinde 3 kilo 20 gram ve 50 santim olarak gözlerini dünyaya açtı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tunç Canda, Aras bebeğin 3 kilo civarında doğduğunu ve anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

“Aras Bulut bizim için büyük bir hediye olarak geldi” diyen baba Süleyman Karaca, “Yeni yıl, yeni umutlar. Oğlumuz Kaan Mert’e kardeş geldi. Çok değişik duygular içerisindeyim. Çok heyecanlı ve çok mutluyuz” dedi. Kendisi de 1 Ocak 1989 doğumlu olan Anne Zeliha Karaca ise, “Aras Bulut bizim için yeni yılın en güzel hediyesi oldu” ifadelerini kullandı.