İzmir’de 2023’ün ilk 15 gününde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 158 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve ticaretinden elde edilen para ele geçirilirken, olaylarla ilgili 110 şüpheli tutuklandı.

İzmir’de 2023’ün ilk 15 gününde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 158 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve ticaretinden elde edilen para ele geçirilirken, olaylarla ilgili 110 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde mal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaları yeni yılda da etkin şekilde sürdürüyor. Polis ekipler tarafından 2023’ün ilk 15 gününde il genelinde çok sayıda adrese 158 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 39 kilo 915 gram skunk esrar, 26 kilo 154 gram kokain, 5 kilo 201 gram metamfetamin, 851 bin 501 adet sentetik ecza, 17 adet hassas terazi, 20 tabanca, 9 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 246 bin 85 Türk Lirası ele geçirildi.

Zehir tacirlerine geçit yok

Öte yandan operasyonlarda 237 şüpheliye adli işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 110 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.