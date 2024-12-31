İzmir Narlıdere’de, polis ekiplerince kaçak alkol satışı yapılan iş yerlerine operasyonda; çok miktarda etil alkol, bandrolsüz alkollü içecek, bandrolsüz sigara ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

İzmir Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesi ilçede kaçak alkol (bandrolsüz alkol) satışı yapan iş yerlerine operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda; 1 litre pet su şişeleri içerisinde toplamda 17 litre etil alkol, pet şişe içerisinde 9,5 litre bandrolsüz rakı, plastik bidon içerisinde 5 litre votka, cam şişe içerisinde 1 litre bandrolsüz şarap, cam şişe içerisinde 500 mililitre viski, 7 adet rakı kiti, 17 adet bandrolsüz sigara, 12 adet bandrolsüz sarma sigara, 17 paket cinsel güç artırıcı bandrolsüz macun ve 2 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 iş yeri sahibine adli işlem uygulandı.