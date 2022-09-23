İzmir’in Torbalı ilçesinde bir yatak fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 bin metrekare alan küle dönerken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 3 kişinin tedavileri sürüyor.

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir yatak fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 bin metrekare alan küle dönerken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 3 kişinin tedavileri sürüyor.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Armis Yatak Fabrikasında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce mesafeden görüldü. Yangın sebebiyle bölgeye yaklaşık 40 itfaiye aracı sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre; yangında 30 bin metrekarelik alan küle döndü. Kullanılamaz hale gelen fabrikada dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

“Can kaybı olmaması sevindirici. Ciddi bir mal kaybı var”

Yangınla alakalı konuşan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, yangının 50 bin metrekarelik bir alanda meydana geldiğini belirterek, “Yatak fabrikasındaki ham madde depolarının olduğu alanda henüz tespit edemediğimiz bir yangın meydana geldi. Yangının çıkmasıyla berabere fabrikada çalışan 180 kişi hızlı bir şekilde tahliye edildi. 40 araç yangına müdahale etti. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle kontrol altına almak kolay olmuyor. Can kaybı olmaması sevindirici. Ciddi bir mal kaybı var” dedi.