İzmir’in Dikili ilçesi Bademli mevkiinde beldesinde yapılan yol kontrollerinde bir araç içinde 600 kilogram canlı deniz patlıcanı ele geçirildi.

Dikili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dikili Sahil Güvenelik Tim Komutanlığı ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Bademli mevkiinde yapılan yol denetimde Nakil aracın içerisinde varil içinde kacak avlanmış canlı 600 kilogram ağırlığında deniz patlıcanı ele geçirildi. Deniz patlıcanlarını taşıyan nakil aracına 37 bin 770 TL idari para cezası kesildi. El konulan 600 kilogram deniz patlıcanı ise canlılığını koruduğu için ekipler tarafından denize salındığı öğrenildi..