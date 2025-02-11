İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 30 şüpheliden 22’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kapalı devre olarak tabir edilen yasa dışı bahis sitelerini kiralayan, yazılım desteği sağlayan ve bu siteler üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan çalışmalarda üçüncü kişilere ait banka kartları, 1 ruhsatsız tabanca, 145 adet fişek ve suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, usb bellek ve hafıza kartı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 22’si tutuklandı 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin bahis sitesi kiralama hizmeti verdikleri ve yasa dışı bahis oynattıkları 17 siteye erişim engeli getirildi.