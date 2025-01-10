İzmir’in Buca ilçesinde 1 kilo 657 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Buca Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti. M.Y. (30) ve E.A.’ya (29) ait araç ve evlerde yapılan aramalarda, 1 kilo 657 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.