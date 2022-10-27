İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen ve 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen ve 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, 26 Ekim tarihinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, G.Y., B.U. ve C.M. adlı şüphelilerin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Aracı durduran polis ekipleri bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen para ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ekipler, aynı gün Kiraz ilçesinde yaptığı çalışmalarda da 400 gram kubar esrar ve 1 adet tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y., B.U. ve C.M. tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.