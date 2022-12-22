İzmir’in Kiraz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişinin adresine operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, 3 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir’in Kiraz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişinin adresine operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, 3 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiraz İlçesi Cevizli Mahallesinde F.Y. adlı bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18 Aralık günü önceden belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, adreste yapılan aramada, 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan F.Y., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.