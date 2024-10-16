İzmir’in Selçuk ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 228 naylon poşet içerisinde skunk esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ilçenin önemli noktalarına operasyon düzenliyor. Operasyon sonucunda durdurulan bir araçta arama yapılan aramada, satışa hazır halde 228 adet naylon poşet içerisinde toplam daralı ağırlığı 482 gram olan skunk esrar ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan şüpheli şahıs, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte savcılığa sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.