İzmir’in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çeşitli metamfetamin, esrar ve sentetik hap maddeleri ile ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 29 Kasım günü Konak ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 112.55 gram metamfetamin, bir miktar esrar maddesi ve sentetik hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan düzenek ile kuru sıkıdan bozma 1 ruhsatsız tabanca, 43 fişek, 10 av tüfeği kartuşu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili D.B. ve Y.B. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.