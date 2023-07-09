İzmir’in Konak ilçesinde polis ekiplerince titizlikle sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İzmir polisi tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Konak ilçesinde bir ikamette gerçekleştirilen operasyonda; 5 kilo 450 gram metamfetamin, 2 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Polis ekiplerince 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.