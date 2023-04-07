İzmir’in köklü kulüplerinden birisi olan Altınordu’nun geleneksel olarak düzenlediği U12 İzmir Cup görkemli bir açılışa sahne oldu.

U12 İzmir Cup açılış töreni gerçekleştirildi. Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde 7-9 Nisan arasında oynanacak organizasyonun açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, federasyon yetkilileri, kulüp temsilcileri, sporcular, sanatçılar ve aileler katılım gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporu ve futbolu için çok değerli bir organizasyon olduğunu dile getirerek konuşmasına başladı. Türkiye’nin yakın zamanda deprem felaketiyle sarsıldığını hatırlatan Kasapoğlu, "Art arda yaşadığımız depremler, kayıplarımız, derin acılarımız oldu. Ben bu vesileyle tüm kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Bu acıları, yaraları birlikte saracağız. Spor bu anlamda rehabilite eden bir güç. Bu tür organizasyonları federasyonumuzla deprem bölgelerimizde de gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen U12 İzmir Cup’ta çok yetenekli ve değerli sporcuların yer aldığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu şampiyona çocuklar için Şampiyonlar Ligi mücadelesi gibi olacak. Her yıl Avrupa’nın en büyük kulüplerinin altyapı sporcuları ülkemize geliyor. Çocuklar birbiriyle tanışıyor, mücadele ediyor. Seviyelerini tespit etmek noktasında tecrübe aktarımı U12 Cup’ta en güzel şekliyle gerçekleşiyor. Bu güzel İzmir’de, Altınordu’nun ev sahipliğiyle dünya futbolunda potansiyeli olan yeni yetenekleri tüm dünyanın ilgilisine ve dikkatine sunuyoruz. Burada 41’i yabancı 72 takım mücadele edecek. Gerçekten iftihar ettiğimiz bakanlık olarak paydaşı olmaktan gurur duyduğumuz bir organizasyondayız" dedi.

"Herkese teşekkür ediyorum”

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve ekibini çok kıymetli bir iş yaptığını belirten Kasapoğlu, "Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Burada bir mücadele var, alın teri var, gayret var ve inanç var. Değerli çocuklarımız var, pırıl pırıl çocuklarımız var. Hepsine gönülden başarılar diliyorum. Altınordu deyince aklımıza köklü bir kulüp geliyor. Aklımıza mazisi güçlü bir camia ve üretim geliyor, altyapı geliyor. Altınordu ülkemizde sporcu yetiştirmeye yönelik çok stratejik adımlar atan kulüplerin en başında. Dünya liglerinde bu altyapıdan yetişmiş, bu sahaların tozunu yutmuş sporcularımızı görüyoruz. Sporcularımız karakterleriyle, duruşlarıyla bu aziz vatanımızı en güzel ve asil şekilde temsil ediyor. Altyapıda yeteneklerin keşfedilmesi sürecinin sürdürülmesini hayati buluyorum" diye konuştu.

"Akademiler her şeyimiz"

Türk futbolu için akademinin çok önemli olduğunun vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Akademileri olmazsa olmaz olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Yetenek dünyadaki en önemli zenginliklerden biri. Sadece spordaki yetenek değil hayatın her alanından yeteneğin tespiti ve geliştirilmesi çok önemli. Yeteneğin öne çıktığını burada görüyoruz. Türkiye dünyanın en genç ülkelerinden bir tanesi. Avrupa’nın ise en genç ülkesi. O yüzden müthiş bir potansiyele sahibiz ve müthiş bir potansiyelle birlikte olağanüstü imkanlara sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde tesis seferberliğini ve devrimini yaptık. Dev projeleri, yenilikçi pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Bakanlığın en değer verdiği proje yetenek taraması ve spora yönlendirme. Kars’tan, Edirne’ye 81 ilde tek tek yetenekleri tespit ediyoruz. Gençlerimizi yetenek havuzunda takip ediyoruz, destekliyoruz. Çabalarımız birlikte büyüteceğiz” dedi.

"Türk sporunda rekor madalyalar var"

Sporun ve sporcunun gelişimi açısından herkese önemli görevlerin düştüğünü belirten Kasapoğlu, "Federasyonla kulüpler ve yerel yönetimler el ele vererek birbirinden kıymetli gençleri keşfetmek, desteklemek ve dünya vitrinine ana aktörler olarak çıkarmak için hazırlayacağız. Hepimize büyük görevler düşüyor. Futbolun paydaşlarına düşen görev, güçlü altyapıyı en iyi şekilde, en verimli şekilde değerlendirmek. Türk sporu sadece tesis devrimi yaşamıyor, madalyalarla bir başarı devrimi de var. Türk sporunda artık rekor madalyalar var. Jimnastik, atletizm, boks ve voleybola kadar, 60’a yakın branşta her gün meydan okuyan, her gün rekor egale eden bir Türk sporu var. Tokyo Olimpiyatları’nda heyecana birlikte şahit olduk. Ülke tarihini en başarılı olimpiyatlarını birlikte gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolu kısır tartışmalardan kurtulmalı”

Spordaki ve futboldaki başarıları büyütmeye odaklanmaları gerektiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Türk futbolu kısır tartışmaları, rutini bir tarafa bırakılması lazım. Artık vizyonun, yenin ufkun Türk futboluna hakim olması gerekir ki spordaki ivmeyi sağlayalım. Türk futbolunun gerek yönetimsel anlamda gerekse sahadaki başarı anlamında önüne daha büyük hedefler koyarak yoluna devam etmesi lazım. Bizler hükümet olarak, devlet olarak elimizi taşın altına koyduk. Statlardan sahalara ve altyapıya kadar ortaya koyduğumuz çabalar her daim var olacak. Altınordu’nun geliştirdiği üretim modelini tüm kulüplerin benimsemesi lazım. Kulüplerin projeler geliştirmesi lazım. Üreterek ve güçlenerek yolumuza devam etmeliyiz. Türk futbolunun üretmekten başka çaresi yok. Üretim odaklı futbol stratejimizi büyüteceğiz. İzmir bir spor şehri. Göztepe Gürsel Aksel Stadı, Alsancak Mustafa Denizli Stadı, havuzlar, kortlar ve gençlik merkezleriyle çalışmalarımız en güzel şekilde devam ediyor. İvmemizi artırıyoruz. Halkımızın tamamın emrinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yavuz Selim Köşger: "Asırlık çınarımız Altınordu, dünya çocuklarımızı ilimizde buluşturdu"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Altınordu’nun sporcu fabrikası olduğunu ifade etti. Çok gururlu bir gün geçirdiği söyleyen Köşger, "Çocukların Şampiyonlar Ligi olan U12 İzmir Cup’ta bulunmaktan dolayı son derece memnunum. Burada 22 ülkeden 72 takımı ve 1500 sporcuyu ilimizde buluşturan Başkan Seyit Mehmet Özkan’a teşekkür ediyorum. Turnuvanın centilmence geçmesini diliyorum. Asırlık çınarımız Altınordu, iyi birey, iyi vatandaş iyi futbolcu görüşüyle dünya çocuklarımızı ilimizde buluşturdu. Ülkemizin en kaliteli futbol akademisinin kentimizde bulunmasından gurur duyuyorum. Çağlar, Cengiz ve niceleri gibi futbolcuları ülkemize armağan eden Altınordu’ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi: "100. yıl etkinliklerimiz kapsamında bu turnuva bizim için çok önemli"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, U12 İzmir Cup’ın ülke futbolu için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "U12 İzmir Cup açılış töreninde olmaktan dolayı gurur duyuyorum. 100. yıl etkinliklerimiz kapsamında bu turnuva bizim için çok önemli. Bu organizasyon dünyada tanınır hale geldi. Dünyadaki takımlara ev sahipliği yapan, çok güzide bir turnuva. Tüm dünyada sinerji ve farkındalık yapmış durumda. Şampiyona adeta festival havasında başladı. Futbolumuzda kalıcı başarılar ede etmek istiyoruz. Futbol akademi projelerini hayata geçirdik. Akademilerde faaliyetleri 6 yaşından 19 yaşına kadar eğitim verecek şekillere getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Akademi kurtuluş reçetemizdir"

Akademilerin önemine değinen Büyükekşi, "Kulüplerimiz ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Son yıllarda Sadece 6 futbolcumuzu yurt dışına gönderdik. Akademi kurtuluş reçetemizdir. Ülkemizde çok yetenekli ve potansiyelli oyuncular var. Marifet onları geliştirmekte. Kulüpler gerçek anlamda akademileri kuracaklar. Altyapıların finansmanı konusunda yasa değişti. Kulüpler hem altyapılarını finanse edecek hem de altyapı tesislerini inşa edecek. Türk futbolunun gelişimine büyük destek veren bakanımıza teşekkür ediyorum. Eğitim çok önemli. Fair-Play ruhu da çok önemli. Bizim verdiğimiz eğitim yetmez. Aileler ve yakınlarından da güzel şeyler görmeliler. İyi insan, iyi vatandaş ve iyi futbolcu yetiştirdiğimizde ülkemizin geleceği de sağlam temeller üzerine kurulacak" diye değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şunları söyledi:

"Altınordu gerçekten Türkiye’nin en kıymetli kulüplerinden, çınarlarından biridir. 100 yıldır varlığını sürdüren, yeni gençler yetiştiren çok önemli spor kulüplerden biri. Burası yeni filizlerin yetiştiği, yetenek fabrikası bir kulüp. Hepimiz için gurur verici. Bu organizasyona ev sahipliği yapması bizim için çok değerli. Biz de kent olarak ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz."

Seyit Mehmet Özkan: "Çocuklarımıza değer katmaya devam edeceğiz"

Pandemiden dolayı U12 İzmir Cup’a 2 yıl ara vermek zorunda olduklarını dile getiren Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan de, "U12 İzmir Cup benim hayatımın en önemli günlerinden bir tanesi. Adeta coşkuyu yaşıyoruz. Bu sadece Altınordu’nun turnuvası değil İzmir’in turnuvası. O kadar güzel görüntüler var ki burada. Güney Afrika’dan gelen kıvırcık saçlı çocuklar var. İsveç’ten gelen sarışın mavi gözlü çocuklarımız var. Büyük coşku yaşıyoruz. Biz çocuklarımıza değer katmaya, onları spora hazırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hediyeler takdim edildi

Konuşmaların ardından Özkan, konuklara 35 numara ve isimlerinin yazılı olduğu forma ve çeşitli hediyeler verdi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise daha sonra İsmet Orhunbilge Tesisleri’ni gezdi. Türkiye’nin ve farklı ülkelerden gelen çocukların maçını da izleyen Kasapoğlu, Afrikalı minik sporcularla tezahürat yaptı ve desteklerde bulundu.