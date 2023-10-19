İzmir’in Bornova ilçesinde babasının kavga ettiği kişilere bıçakla saldırarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu şahıs tutuklanırken, babası adli kontrolle serbest kaldı. Cinayet zanlısının ailesinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.10 sıralarında Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi 4072 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz salı günü yabancı uyruklu Nihad Memik (20) ve Türk vatandaşı E.Ç. (38), ailecek ayakkabı tamiri ve imalatı işi yapan yabancı uyruklu W.S. (47) ve oğlu M.S.’den (20) sahte dolar karşılığında bir miktar gerçek dolar istedi. Baba-oğul W.S. ve M.S., bu teklifi reddetmesi üzerine Nihad Memik ve E.Ç., M.S.’nin küçük kardeşini gasp ederek ev anahtarı ve ayakkabı kalıp malzemesine el koydu. El koyulan eşyalarını almaya gelen baba W.S. ile 35 MB 4240 plakalı araçla gelen Nihad Memik ve E.Ç. arasında kavga çıktı. Olayı gören M.S. ise dükkanda bulunan av bıçağı ile Nihad Memik ve E.Ç.’ye saldırdı. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından yaralılardan Nihad Memik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, E.Ç. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Nihad Memik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu ağır olan E.Ç.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Korku dolu anlar kameraya yansımıştı

Yaşanan dehşet anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınmıştı. Görüntülerde, baba W.S. şahıslardan birisiyle kavga ettiği esnada arkadan koşarak gelen M.S.’nin taraflardan birisini bıçakladığı ve ardından baba-oğulun koşarak olay yerinden uzaklaştığı yer almıştı.

Zanlı tutuklandı, ailesi sınır dışı edilecek

Öte yandan, polis ekiplerince başlatılan çalışmalar çerçevesinde, baba oğul kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 20 yaşındaki zanlı M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba W.S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cinayet zanlısı M.S.’nin birinci dereceden yakınları olan ailesinin ise yakın zamanda sınır dışı edileceği öğrenildi.