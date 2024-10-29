İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir’de gerçekleştirilen Türk Yıldızları gösterisi binlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu Türk Yıldızları, İzmir semalarında gösteri yaptı. Yurt içindeki 500. gösterisini İzmir’de yapan Türk Yıldızları’nın şovu, Gündoğdu Meydanı’nda toplananlara heyecanlı anlar yaşattı.

İzmir’de gün boyu süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu Türk Yıldızları’nın gösterisiyle devam etti. Gündoğdu Meydanı’nda toplanan binlerce İzmirli, yurt içinde 500’üncü gösterisini yapan Türk Yıldızları’nı heyecanla takip etti. 5 uçakla gösteri yapan Türk Yıldızları, Cumhuriyet coşkusunu zirveye çıkardı. Yurttaşlar, hem meydandan hem de evlerinden bayraklar ve marşlarla gösteriye eşlik etti.

Görsel bir şölen sunan Türk Yıldızları, İzmir’in gökyüzünü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kırmızı beyaza boyadı.