İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, kent içi toplu ulaşım ücret tarifesini oy birliğiyle güncellerken, tam biniş ücreti 13 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti 11,5 TL , öğrenci kartı ile biniş ücreti ise 5 TL oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı. Akaryakıta gelen zamlar ve artan maliyetlerin fiyat artışlarında etkili olduğu belirtilirken, oy birliği ile alınan kararla; İZTAŞIT, ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN’da geçerli toplu ulaşım ücret tarifesine zam yapıldı.

İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 13 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti 11,5 TL ve öğrenci kartı ile biniş ücreti ise 5 TL oldu. Yeni düzenlemeyle, tam ile indirimli binişler 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada yüzde 50, ikinci aktarmada yüzde 75 indirimli olacak, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ise ücret alınmayacak.

Biniş başına maliyet 40.91 TL

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 28 Temmuz 2023 tarihi itibariyle; personel, amortisman giderleri, akaryakıt ve enerji harcamaları da hesaplandığında toplu ulaşımda biniş başına maliyetin 40.91 TL olduğunu bildirdi. Büyükşehir Belediyesi, biniş başına 27.91 TL destek vereceğini de açıkladı.

Halk Taşıt uygulaması sürüyor

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan “Halk Taşıt” uygulamasında ise tam biniş 6,5 TL, öğretmen ve 60 yaş ücreti 5,76 TL, öğrenci ücreti 2,50 TL oldu. Halk Taşıt tam binişlerinde; ilk aktarma için 3,26 TL, ikinci aktarma 1,64 TL, indirimli binişlerinde; ilk aktarma için 2,88 TL, ikinci aktarma 1,44 TL olacak. Üçüncü ve sonraki aktarmalardan ise ücret alınmayacak.

Öğrenci ücretlerindeki artış minimum düzeyde tutuldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in isteği doğrultusunda öğrenci biniş ücretine yapılacak artışın yine sembolik bir düzeyde yapılmasına karar verildi. Buna göre öğrenciler toplu ulaşımdan 120 dakika içinde ilk binişlerinden 5 TL’ye yararlanacak, aktarmalar ise ücretsiz olacak.