Sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon düzenleyen İzmir polisi, düzenlenen operasyonlarda tonlarca sahte etil alkol ele geçirirken, olayla ilgili 4 şüpheli de tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Şube ekipleri merdiven altı diye tabir edilen yerlerde depolanan ve içki yapımında kullanılmak için el dezenfektanı; yüzey temizleyici adı altında satışa sunulan, tüketilmesi halinde insan sağlığına ciddi zararları olan, hatta ölümlere bile sebep olabilen sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon düzenledi.

İzmir’in Menderes, Menemen, Kemalpaşa, Buca, Bornova, Güzelbahçe ve Karabağlar ilçelerinde 11 ikamet, 4 iş yeri ve 6 araçta yapılan aramalarda 42 bin 114 ton sahte etil alkol, 5 bin 200 adet bidon kapağı, 3 bin 900 adet bidon, 520 adet etiket, 4 adet makine, 2 adet arıtma kazanı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 54 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y., F.C., M.D. ve G.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.