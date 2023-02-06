Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 250 Bin Sosyal Konut Projesi’nin İzmir ayağında, 12 bin 400 konut için noter huzurunda kura çekildi. Başvuru sayısının 225 bin 956 olduğu kura çekiminin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirilirken, ismi çıkan hak sahipleri duygu dolu anlar yaşadı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 250 Bin Sosyal Konut Projesi’nin İzmir ayağında, 12 bin 400 konut için noter huzurunda kura çekildi. Başvuru sayısının 225 bin 956 olduğu kura çekiminin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirilirken, ismi çıkan hak sahipleri duygu dolu anlar yaşadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından hayata geçirilen, cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olarak adlandırılan TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları devam ediyor. Sabancı Kültür Sarayında İzmir için düzenlenen kura çekiminde, 12 bin 400 konut için 225 bin 956 kişi başvuruda bulundu. Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan kura çekimi, İzmir merkezi dahil 14 ilçe için gerçekleştiriliyor. İzmir merkezde 3 bin 479 konut, Menemen’de bin 500 konut, Torbalı, Aliağa, Dikili ve Bergama’da bin konut, Güzelbahçe’de 750 konut, Seferihisar, Kemalpaşa ve Tire’de 500 konut, Urla ve Selçuk’ta 300 konut, Kiraz’da 271 konut, Kınık’ta 200 konut ve Karaburun’da 100 konut olmak üzere toplamda 12 bin 400 yeni konut, kura çekimi ile sahiplerini bulacak. Şehit ailelerine ve engellilere konut sayısının yüzde 5’i kadar, emekliler ve gençlere konut sayısının yüzde 20’si kadar ayrılmış kontenjanlar yer aldı. İzmir merkez için 118 olarak belirlenen kontenjana 118 şehit ailesi başvururken, 4 bin 704 engelli vatandaşın başvurusuna karşılık 174 kontenjan belirlendi. Emeklilere ayrılan kontenjan sayısı 696 olurken, başvuru sayısı 9 bin 67 oldu. Genç vatandaşlar için belirlenen kontenjan sayısı da 696 oldu. Başvuru sayısı ise 30 bin 15 olarak gerçekleşti. Standart başvuru için belirlenen kontenjan ise bin 795 olurken, başvuru sayısı 36 bin 168 oldu.

"Duygulandık"

Kurada adı çılan engelli vatandaş Tibet Cankat (27), “Kirada oturuyoruz. Kuranın çıkması beni çok mutlu etti. Hayalim eve bir an önce yerleşmek” derken annesi Nuray Cankat da “Çok mutlu olduk. Allah herkese nasip etsin. 36 yıldır kiradaydık. Devletimizin sayesinde inşallah evimiz olacak. Allah herkese versin. İsmimiz kurada çıkınca duygulandık, sevindik” diye konuştu. Kurada isminin çıkmasını bekleyen diğer vatandaşlar da Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle çok üzgün olduklarını, sağlam konutlarda oturulmasının çok önemli olduğunu belirtti.