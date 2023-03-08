8-14 Mart tarihleri arasında yapılacak olan TOKİ İzmir kura çekilişi bugün başladı. “İlk Evim İlk İş Yerim” çerçevesinde, bütçesine ve sosyal durumuna göre ev sahibi olmak için birçok vatandaş heyecanla kura sonuçlarını bekliyor.

8-14 Mart tarihleri arasında yapılacak olan TOKİ İzmir kura çekilişi bugün başladı. “İlk Evim İlk İş Yerim” çerçevesinde, bütçesine ve sosyal durumuna göre ev sahibi olmak için birçok vatandaş heyecanla kura sonuçlarını bekliyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan “İlk Evim İlk İş Yerim” çerçevesinde, birçok vatandaş bütçesine ve sosyal durumuna göre ev sahibi olmak için harekete geçti. 8 - 14 Mart tarihleri arasında yapılacak olan kura çekilişi bugün başlarken, İzmir’in merkez ilçelerinde bulunan 3 bin 479 konut için kuralar çekiliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların dikkatle takip ettiği çekiliş, noter huzurunda Sabancı Kültür Merkezi (Hasan Tahsin) Büyük Salon’da gerçekleştiriliyor.

35 senedir kiracı, umutla bekliyor

35 senedir kirada olduğunu belirten ev sahibi adaylarından Hüseyin Kardelen, "Bekliyoruz ümitliyiz inşallah çıkar. Sabah erkenden geldik. 35 senedir kiradaydım. Çocukları okuttuğum için ev almaya fırsatımız olmadı. İnşallah şansımız yaver gider" diye konuştu. Başvuru yapan kızı için heyecanlı bekleyişini sürdüren anne Seher Örs ise, "Kızım için geldik, Allah hayırlısını nasip etsin. Heyecanla bekliyoruz. Kızım için çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.

Bugün merkez ilçeler için çekilen kura; 9 Mart’ta Menemen, 10 Mart’ta Güzelbahçe, Urla ve Selçuk, 11 Mart’ta Torbalı, Seferihisar, 12 Mart’ta Aliağa, Kemalpaşa, 13 Mart’ta Dikili ve Tire, 14 Mart.’ta ise Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık’taki konutlar için gerçekleştirilecek.