İzmir’de tır ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’de tır ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 14 Ocak günü İzmir-Aydın karayolu üzerinde meydana geldi. M.T. (48) idaresindeki 35 TBD 25 plakalı tır, İzmir istikametinden Torbalı’ya doğru seyir halindeyken; kavşaktan dönmek isteyen S.U. (42) yönetimindeki 35 D 8241 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Yaşanılan kazanın etkisiyle sürücü M.T. tırda sıkışırken; olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tır sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulansların ilk müdahaleyi yapmasının ardından Torbalı Devlet Hastanesine sevk edilen M.T. ve S.U. isim sürücülerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, tır ile kamyonun karıştığı ve 2 sürücünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.