Bursa’da 20 Nisan’da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik uzaktan kumandalı EYP ile saldırı gerçekleştiren teröristlerden firari olarak aranan ve İzmir’de yakalanan Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu’nun saklanmasına yardım ettiği belirlenen 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Bursa’da 20 Nisan’da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik uzaktan kumandalı EYP ile saldırı gerçekleştiren teröristlerden firari olarak aranan ve İzmir’de yakalanan Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu’nun saklanmasına yardım ettiği belirlenen 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Bursa’da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan’da uzaktan kumandalı EYP ile saldırı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki İstanbul Bursa Balıkesir ve İzmir Emniyet Müdürlüklerince yürütülen uzun soluklu istihbarat çalışmaları neticesinde, İzmir Dikili’de 17 Eylül’de 3 örgüt mensubu yakalanmıştı. Operasyonda firari olarak aranan ve Bursa eyleminde de bombayı Balıkesir’deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu isimli örgüt mensubunun yakalanması için tüm birimler alarma geçirildi. Hareket alanı daraltılan Cebrail Gündoğdu’nun yeni güvenli nokta bulma veya yurt dışına kaçmak amacıyla İzmir’e geldiğinin tespit edilmesi üzerine, EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar sonucunda Gündoğdu, 22 Ekim tarihinde İzmir polisi tarafından Menemen ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Teröristin saklanmasına yardım eden şüphelilerden 4’ü tutuklandı

Terörist Cebrail Gündoğdu, dün sabah saatlerinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Gündoğdu’nun saklanmasına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gün içerisinde şüphelilerden 4’ünün adliyeye sevkinin ardından dün akşam saatlerinde de işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı.