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Gözaltına alınan şüphelilerden B.Y., S.A., ve S.Y. sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken E.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı koordinesinde terör örgütü mensuplarını yakalamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan B.Y. isimli örgüt mensubu 13 Aralık tarihinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan S.A. adlı örgüt mensubu 14 Aralık tarihinde, S.Y. isimli örgüt mensubu 13 Aralık tarihinde ve DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.A. isimli örgüt mensubu 13 Aralık tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’de haklarında yakalama kararı bulunan, terör örgütü mensubu 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

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