İzmir’de, jandarma ekiplerince terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik sabah saat 06.00’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.