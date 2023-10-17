Yurt genelinde 56 ilde mali suç örgütleri üyelerine yönelik gerçekleşen ’Kafes Operasyonu’nun İzmir ayağında, olaylarla ilgili 25 şüpheli gözaltına alındı. Mal Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleşen, tefecilerin, dolandırıcıların ve vergi kaçakçılarının gözaltına alındığı operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlükleri tarafından 56 ilde, mali suç örgütleri üyelerine yönelik ’Kafes Operasyonu’ gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da sosyal medya hesabından bildirdiği operasyonun İzmir ayağında, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Karşıyaka, Menemen ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda mali suç örgütlerinin üyelerine yönelik, bu sabah 27 ikamet ve 1 iş yerine eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. 38 ekip ve 96 personelin katıldığı, polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda, ’Tefecilik’ suçunu işleyen 17, ’Nitelikli Dolandırıcılık’ suçunu işleyen 5 ve ’Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçunu işleyen 5 şüpheli olmak üzere toplam 27 şüpheli şahıstan 25’i yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 100 bin lira, çok sayıda sözleşme ve protokol evrakı, banka hesap cüzdanları, hesap çetelelerinin tutulduğu ajandalar, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.