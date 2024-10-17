İzmir’in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi’ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalelere ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.