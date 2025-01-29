İzmir Rehberler Odası (İZRO) tarafından düzenlenen ve Efes Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen “Bilinmeyen Yönleriyle Efes Selçuk” temalı eğitim programı, kentin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.İZMİR (İGFA) - “Bilinmeyen Yönleriyle Efes Selçuk” eğitimini Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tarihçi Tolga Mert ile gerçekleştirdi.

Eğitim programına katılan rehberler, Efes Selçuk’un eşsiz değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Program kapsamında rehberlere, Efes Selçuk’un kültür rotası ve farklı tarihi değerleri daha detaylı bir şekilde aktarıldı.

Gezi sürecinde rehberler, sadece Efes Selçuk’un geçmişten bugüne gelen tarihi mirasını değil, aynı zamanda bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel dokusuyla harmanlanmış gastronomik zenginliklerini de değerlendirmiş oldu.

Eğitim programına katılan rehberler, rotalarına Efes Selçuk’un bu tarihi değerlerini dahil edeceklerini belirttiler. Eğitim Programına katılan rehberler ayrıca, kentin kültür ve tarih açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek bu değerlerin rehberlik hizmetlerine farklı bir boyut kazandıracağını ifade ettiler.

Selçuk Efes Kent Belleği yetkilileri, İZRO ile gerçekleştirilen bu anlamlı iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımında önemli bir katkı sağlandığını vurguladılar. Yetkililer, herkesi Efes Selçuk’un tarihi dokusunu, kültürel mirası ve eşsiz gastronomik lezzetlerini keşfetmeye davet etti.