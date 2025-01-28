İzmir’de 60 yaşındaki adam tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Karşıyaka ilçesi Tarık Dursun Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yaşar Bozkurt (60), 2 katlı bir binanın çatısını tamir ederken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bozkurt’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bozkurt’un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.