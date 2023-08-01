İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Ukome’den geçen zamlı tarife için taksimetre ayarlarının uzaktan erişimle yapılacağını söyledi.

İzmir’de Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (Ukome) ticari taksiler için yeni tarifeyi belirledi. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak taksimetre ayarları ise artık uzaktan erişimle gerçekleştirilecek.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak İzmir’i taksicilikte öncü bir şehir yaptıklarını ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası daha önceki projelerle kendini ispat etmiştir. Bizim taksi çağırma sistemi çalışmamız, ağ takip sistemimiz var. İzmir’de 3 bin taksinin tüm bilgilerini görebiliyoruz. Teknolojiden faydalanmak gerekiyor. Şimdi yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ukome’den aldığımız fiyat tarifesini imzadan çıkınca uygulamaya sokacağız. Türkiye’de bir ilk olarak uzaktan taksimetre ayarı yapacağız. Türkiye’ye örnek olacağız. Arkadaşlarımız sıcakta kuyruk beklemeyecek” dedi.

Taksici esnafının, taksimetre ayarı yaptırmak için sıcakta saatlerce kuyruk beklemeyeceğini ifade eden Anık, “Bu hayatımızı kolaylaştıracak. Arkadaşlarımız bir yığılma yaşamayacak. İzmir şoför esnafı bunu hak ediyor. Onlar bize inanıp güveniyor. Biz de onların layık olduğu hizmeti sunuyoruz. Yeni tarife, İzmir Ukome’den çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın imzasından da çıkınca uygulamaya koyacağız” diye konuştu.