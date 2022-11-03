İzmir’de taksi ile uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yaptığı belirlenen taksi şoförü, 9 bin sentetik hap ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şoför, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir’de taksi ile uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yaptığı belirlenen taksi şoförü, 9 bin sentetik hap ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şoför, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, O.İ. adlı taksi şoförünün taksi ile uyuşturucu taşıdığı ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan taksi, Otokent civarında durduruldu. Araçta yapılan aramada bagaj kısmında 163 kutu halinde 9 bin 128 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan taksi şoförü O.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.