İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Foça’da Tarımsal Kalkınma ve Süt Üretim Kooperatiflerinin yöneticileri ile buluştu. Ulusal Süt Konseyinin belirlediği fiyat üzerine hizmet ve soğutma bedelleri konularak İzmir’de üretici süt taban fiyatı 17 lira 70 kuruş olarak belirlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tarımsal kalkınma ve süt üretim kooperatiflerinin başkan ve yetkilileri ile Foça Belediyesi Ali İlçan Sosyal Tesisleri’nde toplandı. Foça Bağarası ve Yenibağarası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ferdi Baydaroğulları’nın davetiyle düzenlenen buluşmada, Ulusal Süt Konseyi’nin Ocak ayında süt alım ücretini 17 lira 15 kuruş olarak açıkladığı, bu rakamın giderleri karşılamada yetersiz kaldığı belirtildi.

Ferdi Baydaroğulları, İzmir’de 168 tarımsal kalkınma kooperatifi bulunduğunu, bu kooperatiflerin de 7 binin üzerinde üyeye sahip olduğunu açıklayarak “Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği fiyata zorunlu olarak hizmet bedeli ve soğutma bedelini eklediğimizde 17 lira 70 kuruş gibi bir rakam oluşuyor. Bu fiyat üzerinde mutabık kaldık. Çünkü çok fazla masrafımız var.

Üreticiden bu fiyata toplarsak, bizi kurtarmaz. Tek tek çiftçiye gidip sütü alıyoruz. Nakliye ücreti, şoför parası, soğuk hava deposu sorunu yaşıyoruz. Biz bu sütü satmak zorundayız. Ya dökeceğiz ya da satacağız” dedi.

“Sorunları birlikte aşacağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise üreticilerin, kooperatiflerin yaşadıkları sorunları bildiğini, bu yükü hafifletmek için projeler geliştirme çabasında olduklarını söyledi.

aşkan Tugay, “Türkiye ağır bir ekonomik krizin pençesinde. Yurttaşlarımızın, üreticimizin ağır ekonomik tablo altında ezilmesine seyirci kalmayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız günü kurtaran projeler değil, yaşanan sıkıntılara uzun vadeli çözümler üretmek. Tüm enerjimizi bunun için harcıyoruz.

Bir yandan gıdaya, et ve süt ürünlerine ulaşamayan milyonlar var. Diğer taraftan ürününü değerinde satamayan üretici var. Gelecek vizyonumuz net. Küçük üreticinin emeğinin karşılığını alması, üretmeyi sürdürmesi. İzmirlinin de mutfağına girecek sağlıklı ürünlere daha uygun fiyata ulaşmasını sağlamak. Biz, sizin için çalışıyoruz. Birbirimize güç vererek tüm bu sorunların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Başkan Tugay, Bayındır Süt Fabrikası ile Ödemiş Et Entegre Tesisi’nin de en kısa zamanda üretici ve tüketicinin yararına olacak şekilde daha verimli hale getirileceğini söyledi.