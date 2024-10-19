İzmir’de hayatını kaybeden bir kadın, dedesinin mezarına defnedilmek üzereyken mezardan çıkan poşetten iki kişiye ait kemikler bulundu. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Akıllara durgunluk veren olay İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Eski Buca Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Elif Küntaş’ın (32) cenazesinin, 1979 yılında hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş’ın mezarının üzerine defnedilmesine karar verildi. Defin için mezar açılmaya başlandığında ise Küntaş ailesi hayatının şokunu yaşadı.

Poşet içerisinde iki kişiye ait kemikler bulundu

45 yıl önce vefat eden dede Nurettin Küntaş’ın mezarı içerisinde bulunan bir poşet açıldı ve içerisinde 2 kişiye ait kemikler bulundu. Tam iskelet olduğu değerlendirilen kemiklerle karşılaşan aile, durumu Mezarlıklar Müdürlüğüne bildirdi. Olay üzerine bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından kemikler, DNA testiyle kimliklerin belirlenmesi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldü.

"Başta kendi dedemizin kemikleri sandık"

Mezar açıldığında kemiklerin çıktığı o anlara şahit olan Elif Küntaş’ın kuzeni Ali Baybars, çıkan kemiklerin önce dedelerine ait olduğunu sandıklarını daha sonra gerçeği öğrendiklerini söyledi. Baybars, "Vefat eden amcamın kızını, 45 sene önce vefat eden dedemizin mezarının üzerine gömecektik. Mezar kazıldığı esnada diz boyundayken torba içerisinde kemikler bulundu. Durumu yetkililere hemen bildirdik. Daha sonra defnimizi yaparak mezarı kapattık. Görünce çok şaşırdık ve kemiklerin kime ait olduğunu sorduk. Önce mezarlık görevlisi kemikleri alıp yana koydu; biz ilk başta dedemizin kemikleri sandık. Ama diz boyunda mezarın olmayacağını biliyoruz. Sonra dedemizin kemikleri olmadığını anladık. Savcılık bununla ilgili soruşturmayı da başlattı" dedi.

Savcılık tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.