İzmir’in Çiğli ilçesinde evinin önünde tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Evka-2 Mahallesi 6800 Sokak’ta meydana geldi. Evinin önünde bulunan Serdar Çakmak ile daha önce aralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı husumet bulunan G.Z., arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine G.Z., silahla ateşe ederek Çakmak’ı yaraladı, olay sonrası G.Z., hızla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan Çakmak, hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Serdar Çakmak, yaşam savaşını kaybetti. Çakmak’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.