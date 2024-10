İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığı kavga güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından kayıplara karışan 26 yaşındaki şüpheli, polis tarafından yakalanırken çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay 26 Ekim akşamı saat 21.50’de Donanmacı Mahallesi Yalı Bulvarı’nda meydana geldi. M.A. (26) ve N.D. (40) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. N.D., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sokakta tartıştığı M.A., tarafından bıçakla boğazından ve karnından yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan N.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. N.D.’nin hayati tehlikesi bulunurken, olay yerinden kaçan şüpheli M.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Olay anı kamerada

Öte yandan meydana gelen olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin kavga anı daha sonra da M.A.’nın N.D.’yi bıçaklayıp koşarak kaçtığı anlar yer aldı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yakalanan M.A., Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.