İzmir’in Bergama ilçesinde, 4 arkadaşın bulunduğu evde pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir’in Bergama ilçesinde, 4 arkadaşın bulunduğu evde pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 12 Ocak günü saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde bir kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan ilk incelemede vücuduna aldığı saçmalarla yaralanan 25 yaşındaki İlyas Durmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz gencin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 şüpheli tutuklandı

Olay üzerine harekete geçen Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, yapılan titiz araştırmalar sonucu, İlyas Durmaz ile birlikte evde 3 kişinin daha bulunduğunu belirledi. Evde bulunduğu öğrenilen E.G., G.A. ve S.Ç. adlı 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerden E.G.’nin, tüfekle oynarken yanlışlıkla ateş alması sonucu yakın arkadaşı İlyas Durmaz’a saçmaların isabet ettiğini söyleyerek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. İlyas Durmaz’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.