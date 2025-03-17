İzmir’in Bornova ilçesinde silah ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüphelinin, iki ayrı adres ve aracına yapılan baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yaptığı tespit edilen Ömer A. adlı şüpheliyi belirledi. 13 Mart günü şüpheliye ait Meriç Mahallesi’ndeki adresinde yapılan aramada dürbünlü çift hava tüplü havalı tüfek, 1 çift kırma ruhsatsız av tüfeği, pompalı tüfek, 140 dolu tüfek kartuşu, 202 dolu fişek, 3 tüfek kabzası ve kasatura ele geçirildi. Şüphelinin Kemalpaşa’daki adresinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 335 dolu tüfek kartuşu, toplam 151 dolu fişek ele geçirildi. Evin depo bölümünde duvara yapılan betondan eklentide ise 2 AK-47 şarjörü ve 260 AK-47 fişeği ile şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 yedek şarjör, 37 dolu fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yaklaşık 10 saat süren kazı ve aramaların ardından gözaltına alınan Ömer A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.