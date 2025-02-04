İzmir sanat camiası, Türk resim sanatının duayen isimlerinden Şeref Bigalı’yı anmak için özel bir sergide bir araya geliyor. Sanatçının doğumunun 100. ve vefatının 20. yılı anısına düzenlenen "Şeref Bigalı’yı Anma ve Saygı Sergisi", 6-27 Şubat 2025 tarihleri arasında İzmir Adnan Saygun Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Serginin küratörlüğünü, Şeref Bigalı’nın öğrencilerinden Aynur Mahmudova Kaplan üstlenirken, açılış törenine sanatçının oğlu, emekli büyükelçi Ahmet Necati Bigalı ve ailesi de katılacak.

Etkinlik kapsamında, 6 Şubat’ta saat 16.00’da yedi konuşmacının yer alacağı bir anma paneli düzenlenecek. Serginin resmi açılışı ise saat 18.00’de gerçekleşecek. İki bölümden oluşan serginin ilk kısmında, Şeref Bigalı’nın yağlı boya ve sulu boya eserlerinin yanı sıra sanatçının özel eşyalarından seçkiler yer alacak. İkinci bölümde ise Bigalı’nın meslektaşları ve öğrencilerinin eserleri sergilenecek.

Toplamda 66 ressamın eserlerine yer verilen sergide, ayrıca "Şeref Bigalı’yla anılarımız" isimli özel bir köşe oluşturulacak. Bu alanda, sanatçının sevenlerinin anıları, fotoğrafları ve çizimleri sanatseverlerle paylaşılacak. Sanatseverler, Şeref Bigalı’nın sanat yaşamına ışık tutan bu özel sergiyi 27 Şubat’a kadar ziyaret edebilecek.

Şeref Bigalı kimdir?

Ressam, yazar (D. 31 Ekim 1925, Göçbeyli / Bergama / İzmir – Ö. 16 Şubat 2005, İzmir). İlk ve ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı. 1944 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümüne girdi. Burada altı yıl Cemal Tollu Atölyesinde öğrenim gördü. 1950 yılında akademiden mezun olarak Afyon ve İzmir Karşıyaka’da resim öğretmenliği yaptı. 1959-78 tarihleri arasında İzmir Eğitim Enstitüsünde çalıştı. Resim-İş Bölümünün kuruluşunda görev aldı. 1962 yılında Paris’e giderek Ressam Henri Goetz Atölyesine devam etti. Elliye yakın kişisel sergi açtı. Çok sayıda eseri, müzelerde, yurt içi ve yurt dışı özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Adına Ankara’da Şeref Bigalı Sanat Galerisi açılan ressam, ayrıca 1986 yılında Devlet Resim Büyük Ödülü, daha sonra ise Türkiye İş Bankası Büyük Resim Ödülünü kazandı. 1976 yılında ilk baskısı yapılan Resim Sanatı adlı kapsamlı kitabı, plastik sanatlar alanında ülkemizde yayımlanan önemli çalışmalardan biri oldu. Biga’da (Çanakkale) toprağa verildi.