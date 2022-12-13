İzmir’de sağanak yağışın etkisiyle bir çok noktada su taşkınları meydana gelirken, Balçova ilçesinde sel sularında mahsur kalan sürücüler, polis ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Mahsur kalan bir sürücü ise o anları anlattı.

İzmir’de sağanak yağışın etkisiyle bir çok noktada su taşkınları meydana gelirken, Balçova ilçesinde sel sularında mahsur kalan sürücüler, polis ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Mahsur kalan bir sürücü ise o anları anlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlar beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Balçova ile Narlıdere ilçesi sınırlarında kalan Bahçelerarası bölgesinde ise Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın bir kısmı sel sularına teslim oldu. Caddeye bağlanan bir alt geçit yağmur sularıyla dolarken 4 araç suya gömüldü. Araçlar ve sürücüler sel sularında mahsur kalırken, belediye ve itfaiye ekipleri biriken suları tahliye etti. Araçlar ve sürücüler trafik polisinin de yardımıyla birikintiden çıkartıldı.

Mahsur kalan sürücü o anları anlattı

Su birikintisinde otomobiliyle mahsur kalan ve bir vatandaşın yardımıyla araçtan çıkabilen Ethem Özütemiz o anları anlattı. Sağanak yağmur nedeniyle görüş mesafesinin yok olduğunu ve aracıyla su birikintisine saplandıklarını söyleyen Özütemiz, her yağmurda buranın göle döndüğünü ve yetkililerin artık buraya önlem alması gerektiğini dile getirdi.

Sağanak yağışın kentte yer yer gece saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.