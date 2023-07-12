İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden Mustafa Gürpınar, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde toprağa verilecek.

Menderes ilçesi Oğlanağa Mahallesi’nde 10 Temmuz günü çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 iş makinesi ile 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel müdahale etti. Alevlerden ve dumanlardan 11 kişi etkilenirken, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümünde 2 gündür tedavi altında olan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli arazöz şoförü evli 1 çocuk babası Mustafa Gurpınar (34), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Gürpınar’ın cenazesinin Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreni sonrası toprağa verileceği kaydedildi.