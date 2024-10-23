Konak Atatürk Meydanında düzenlenen robotik projeler sergisi, geleceğin teknolojilerine ışık tutan 33 farklı projeyi bir araya getirdi. "Hisar Recycle”, “Robotik Köpek", "Akıllı Evim", "Dörtayaklı Robot" ve "Akıllı Baston" gibi yenilikçi projelerin yer aldığı sergi, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın himayelerinde gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Konak ilçesinde robotik projeler sergilendi.

Sergiyi ziyaret eden İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, gençlerin bu tür projeler geliştirmesinin ülkenin geleceği için son derece önemli olduğunu kaydederek, "Teknolojiye olan bu ilgi; yatırım, inovasyon ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir potansiyele işaret ediyor." dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ise, "Bu sergi, öğrencilerimizin inovatif düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor. Eğitim sistemimizde STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanına verdiğimiz önem, bu tür etkinliklerle daha da pekişiyor. Öğrencilerimizin bu projelere gösterdiği ilgi ve ihtimam, bizleri geleceğe umutla bakmaya teşvik ediyor."

Robokod Sergisinde “Roket Tasarımı, Batmayan Gemi, Akıllı Füze Robotu, RobokodİtoXor İHA,Savaşan İHA, Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracı” gibi projeler yer aldı. Geleceğin savunma sanayisine katkı sunacak projeler, sergiyi ziyaret eden katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Sergi, okul ve eğitim kurumları için iş güvenliği önlemlerine uygun olarak tasarlanmış 2D/3D masaüstü projelerden, akıllı ev sistemlerine, insansız hava araçlarından, robot yarışmalarına kadar geniş bir yelpazede birçok projeyi ziyaretçilerle buluşturdu. Ayrıca görme engelliler için tasarlanmış olan ve trafikte büyük kolaylık sağlayacak “Akıllı Baston” projesi de büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, projeleri inceleyerek, gençlerin teknoloji alanındaki yetenek ve potansiyellerini yakından görme fırsatı buldu.

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen bir diğer etkinlik de ay-yıldızlı tişört giyen ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan ay yıldız koreografisi oldu. Görsel bir şölen haline gelen sergi, marşlar ve trio çalgı dinletisi ile katılımcılardan tam not aldı. Serginin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, gelecekte daha fazla etkinlik düzenlenerek bu tür projelerin destekleneceğini belirtti.