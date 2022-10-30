İzmir’de TOKİ’nin inşa ettiği, rezerv alanda bulunan deprem konutlarının ilk etabı için hak sahiplerine teslim edilmek üzere kura çekilirken, kalan konut ve iş yerlerinin ise etaplar halinde yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceği açıklandı.

İzmir’de TOKİ’nin inşa ettiği, rezerv alanda bulunan deprem konutlarının ilk etabı için hak sahiplerine teslim edilmek üzere kura çekilirken, kalan konut ve iş yerlerinin ise etaplar halinde yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceği açıklandı.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6’lık depremin ardından proje alanındaki konutların yanı sıra Bayraklı ilçesindeki rezerv alanda da TOKİ tarafından konut yapımına başlandı. Geçtiğimiz günlerde, rezerv alanda bulunan konutlardan ilk etap için hak sahiplerine teslim edilmek üzere kura çekilirken, kalan konut ve iş yerlerinin ise etaplar halinde yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceği ifade edildi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen TOKİ İstanbul Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, depremin ardından İzmir’de TOKİ tarafından toplamda 5 bin 61 konut, 357 iş yeri, anaokulu, ilkokul, ortaokul, cami ve alt yapı inşaatlarının ihalesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Proje alanlarında bulunan Mansuroğlu, Manavkuyu ve Salhane mahallelerinde toplamda bin 404 konut ve 289 iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini de hatırlatan Bıyıkoğlu, “Rezerv alanda ise toplamda 3 bin 657 konut 68 iş yerinin inşaatı başladı. Bunlardan 397 konut ve 2 iş yerinin teslim işlemleri başladı. 444 konut ve 6 iş yeri olan diğer etabın ise iskan ve abonelik işlemleri devam ediyor. Geriye kalan 2 bin 816 konut ve 60 iş yerinin ise yılsonuna kadar teslim edilmesini planlıyoruz” dedi.

Rezerv alanın tamamına elektrik, su ve doğal gaz alt yapılarının getirildiğini belirten Bıyıkoğlu, “Deprem konutları 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak tasarlandı. Ağırlıklı olarak 3+1 konutlar. İnşaatlar tamamlandıktan sonra AFAD koordinesinde hak sahiplerine teslim edilecek. Yeşil alan ihtiyacını gidermek için de millet bahçesi çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.