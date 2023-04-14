İzmir’in Çiğli ilçesinde polis uygulama noktasından kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan şüphelilere ait araçta 685 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 1’i tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, dün sabit yol uygulaması yaptıkları esnada U.Ö., idaresindeki 34 GU 0644 plakalı araç ani manevra yaparak kaçmaya başladı. Zaman kaybetmeden aracın kaçış istikametine ikinci bir sabit bekleme noktası oluşturan ekipler, kovalamaca sonucu aracı kısa sürede yakaladı. Sürücü U.Ö., ve araç içerisinde bulunan S. M., ile Ş. B., araçtan indirilerek üst aramaları gerçekleştirildi. Şüphelilerden S.M., üzerinde bulunan 4,27 gram esrarı ekiplere teslim ederken, şahısların şüpheli hareketleri üzerine araç içerisinde yapılan aramalarda ise sağ ön yolcu koltuğu altında poşete sarılmış şekilde 685 gram kokan maddesi ele geçirildi. Yine araç sürücüsü U. Ö.’nün üzerinden ise 6 bin 650 TL nakit para ele geçirildi.

Öte yandan ekipler ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alırken, 3 şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S. M., “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanırken, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.