İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM/ISTH Şube Müdürlüğü’nce PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye oldukları belirlenen Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Araçları sıkıştırdığı yetmedi emniyet şeridine girerek makas attı Araçları sıkıştırdığı yetmedi emniyet şeridine girerek makas attı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye, Suriye uyruklu 3 şüpheli şahıs tespit etti. Şüpheliler, bu sabah saat 07.00’de eş zamanlı olarak İzmir ili genelinde icra edilen operasyon sonucu yakalandı. Şahıslarla ilgili adli işlemlere başlandı.

Kaynak: iha