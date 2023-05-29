İzmir’de resmi olmayan sonuçlara göre ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 439 bin 887 seçmen oy kullanmadı. Birinci tur seçimlerinde oy kullanmayan seçmen sayısı ise 335 bin 446’ydı. İki seçim arasında oy kullanmayan seçmen farkı 104 bin 441’e çıktı.

İzmir’de ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 milyon 444 bin 651 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre toplam 3 milyon 44 bin 764 kişi sandığa gitti. 439 bin 887 kişi ise oy kullanmadı. İzmir’deki 30 ilçede toplam geçerli oy sayısı ise 2 milyon 976 bin 675 oldu. Buna göre, 28 bin 89 oy geçersiz sayıldı. İzmir’de Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 67,13 oranla 1 milyon 998 bin 359 oy alırken, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 32,87 oranla 978 bin 316 oy aldı. 14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde toplam 3 milyon 445 bin 505 kişi oy kullanma hakkına sahipti. 3 milyon 110 bin 59 seçmen oy kullanarak tercihini yaptı. Buna göre 335 bin 446 seçmen oy kullanmadı. Geçerli oy ise 3 milyon 63 bin 673 oldu. 46 bin 386 oy geçersiz sayıldı. İzmir’de Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 63,31 oranla 1 milyon 939 bin 651 oy alırken, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 31,48 oranla 964 bin 470 oy almıştı.