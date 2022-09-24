Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticaret Borsası, hayvan pazarına fan ve sisleme sistemi kurdu

Ticaret Borsası, hayvan pazarına fan ve sisleme sistemi kurdu

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Çandarlı yönüne giden U.Ö. yönetimindeki 35 AAJ 468 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan 35 NGS 86 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü U.Ö., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde kamyonetle ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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