İzmir’in Bornova ilçesinde karşı şeride geçip otomobile çarpan tır otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen 3 kişiden 2’si tırın, 1 kişi ise kaçarken otomobilin altında kaldı. 3’ü ağır 5 kişinin yaralandığı kaza anı iş yeri kamerasına yansıdı.

İzmir’in Bornova ilçesinde karşı şeride geçip otomobile çarpan tır otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen 3 kişiden 2’si tırın, 1 kişi ise kaçarken otomobilin altında kaldı. 3’ü ağır 5 kişinin yaralandığı kaza anı iş yeri kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6108. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ş.P., idaresindeki 45 AEB 002 plakalı tır, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçip, seyir halinde olan R.F. (53) yönetimindeki Fiat marka otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savurulurken, tır, yakınlarda bulunan otobüs durağına daldı.

Tırın altında kaldılar

Durakta bekleyen 3 vatandaştan 2’si tırın altında kalırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese 110 AKS, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince tırın altında kalan A.T. (23) M.A. ve kaçarken otomobilin altında kalan 1 kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Tır içerisinde sıkışan sürücü ve otomobil sürücüsü de dahil toplamda 3’ü ağır 5 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tırın altında kalarak ağır yaralan 2 kişi ile otomobilin altında kalan ismi öğrenilemeyen 1 ağır yaralının hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

“Durakta 4-5 kişi vardı”

Esnaf Hanifi Bilgin, müşteriyle ilgilendiği esnada bir gürültü sesi geldiğini belirterek feci kazaya dair şunları söyledi: “Karşı şeride geçen tır, taksiye çarpıp durağa daldı. Durakta 4-5 kişi vardı. 2’si kaçtı, 2’si tırın altında kaldı. Tır şoförü hala gaza basıp geri çıkmaya çalışıyordu.”

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan yaşanan feci kaza anı ise otobüs durağının yanında bulunan lastik tamir atölyesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tırın otomobile çarptığı, otomobil savrulurken o esnada oradan geçmekte olan vatandaşların panikle kaçıştığı ve 1 kişinin kaçarken otomobilin altında kaldığı, tırın otobüs durağına daldığı yer alıyor.

Ayrıca, kazaya karışan araçlar bulundukları yerden çekici vasıtasıyla götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.