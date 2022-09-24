İzmir’in Konak ilçesinde bir çocuk, uyuyor diye annesi tarafından otomobilde kilitli kaldı. Korku dolu anlar yaşayan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtarırken, yarım saat sonra aracının başına gelen çocuğun annesi, uyuyor diye çocuğunu kilitli bıraktığını söyledi.

İzmir’in Konak ilçesinde bir çocuk, uyuyor diye annesi tarafından otomobilde kilitli kaldı. Korku dolu anlar yaşayan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtarırken, yarım saat sonra aracının başına gelen çocuğun annesi, uyuyor diye çocuğunu kilitli bıraktığını söyledi.

Olay, Konak ilçesinde bulunan Çankaya Katlı Otopark’ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini otoparka park eden bir kadın, uyuduğu için 3 yaşındaki çocuğunu arabada bıraktı ve otomobili üstüne kilitledi. Bir süre sonra uyuyan çocuk, havasızlıktan bunaldı ve kilitli olduğu için de korktu. Küçük çocuğu fark eden vatandaşlar aracın kilitli olduğunu anlayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Uyuduğu için kilitli bırakmış

İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye ekipleri, korkan çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra otomobilin ön camı kırılarak kapının kilidi açıldı ve küçük çocuk dışarı çıkartıldı. Yaklaşık yarım saat otomobil içerisinde kilitli kaldığı anlaşılan çocuk, otoparka gelen annesine teslim edildi. Anne, uyuduğu için çocuğunu otomobilde kilitli bıraktığını söyledi.